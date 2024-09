Premier League | Bentancur verso lunga squalifica per frase ritenuta razzista sul compagno Son

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Rodrigoverrà multato e rischia anche una, fino a 12 partite, per via dell’accusa mossa dalla FA sulla base di alcune frasi risalenti a giugno. Il centrocampista del Tottenham, parlando a una tv uruguaiana deldi squadra coreano Heung-Min Son, infatti, disse: “Sonny? Potrebbe essere anche suo cugino, visto che sembrano tutti uguali”. Successivamente si scusò per questa uscita senz’altro infelice e su Instagram dichiarò di aver pronunciato una “brutta battuta”. A distanza di mesi, però, la FA ha deciso di intervenire nei confronti dell’ex mediano visto in Serie A con la maglia della Juventus: “ha agito in modo improprio e/o ha usato parole offensive che hanno portato discredito ad un collega”, si legge in una nota sul suo deferimento. Il giocatore degli Spurs ha tempo fino a giovedì 19 settembre per presentare una memoria difensiva.