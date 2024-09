Partiti i lavori al tetto della chiesa di San Diego all’Ospedaletto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Comune di Napoli ha dato il via aiall’internocinquecentescadi Sandi Via Medina. L’edificio religioso, noto anche come San Giuseppe Maggiore, è da tempo soggetto ad infiltrazioni d’acqua piovana a causa del degrado delle capriate in legno, che hanno provocato danni consistenti alcon parziali crolli. L’Amministrazione Manfredi si era già attivata in passato per porre rimedio, ora i tecnici del servizio Patrimonio hanno predisposto un intervento che riguarda la parte danneggiata del. In questa prima fase si procederà alla messa in sicurezzamuratura, verranno poi rimossi i coppi in cotto che costituiscono il manto di copertura in maniera da preservarli durante iper poterli ripristinare successivamente.