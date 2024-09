Nuovo centro ma fra il degrado Lo stabile in piazza Garibaldi | perde i pezzi ed è pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Procedono i lavori di rigenerazione diper consegnare alla città uncittadino con unarredo urbano che mira alla socializzazione. Ma resta sempre il problema di quei palazzi fatiscenti che faranno da cornice alurbano. Finiscono sotto accusa gli stabili inutilizzati da molti anni, alcuni circondati da piccole discariche e ricoperti dal guano dei piccioni. Non mancano poi le strutture pericolose, con persiane delle finestre che rischiano di cadere in strada in testa ai passanti. Situazioni queste che hanno più volte portato il Comune a intervenire con ordinanze per obbligare i proprietari di questi stabili alla messa in sicurezza. "Abbiamo già da tempo firmato un’ordinanza con la quale si intima la sistemazione di queste situazioni pericolose - così il sindaco Fabio Colombo -.