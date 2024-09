Misuratori di emoglobina in regalo alla Pediatria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tre pulsossimetri che servono a misurare in modo non invasivo la quantità dinel sangue sono stati donati ieri al reparto di degenza delladel San Matteo dall’associazione Sara Angela Boffi. L’associazione, fondata da mamma Laura Soldi e da papà Paolino Boffi in ricordo di Sara, venuta a mancare nel 2022 per un neuroblastoma, è molto vicina al San Matteo con donazioni di apparecchiature e realizzazione di numerosi progetti destinati ai piccoli pazienti oncoematologici e alle loro famiglie. “L’angelo dei bambini“ i genitori hanno chiamato così la piccola Sara che, attraverso l’associazione che porta il suo nome aiuta la ricerca, le famiglie dei piccoli in difficoltà e si impegna per fare in modo che sempre meno bambini possano lasciare le loro vite per questo terribile male.