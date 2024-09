MediaWorld Predator League parte la prima edizione del torneo Fortnite con mappa personalizzata

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il 14 settembre prenderà il via ladella, ilsupromosso daGaming, il brand di Acer dedicato al gaming, in collaborazione cone organizzato da PG Esports. I migliori giocatori disi sfideranno in una nuovissimacustom, creata appositamente per l’occasione. In palio, una postazione completa da gaming targata, un premio ambito da ogni giocatore. Ilsarà strutturato in quattro fasi di qualificazione online, che si disputeranno ogni sabato, a partire dal 14 settembre al 5 ottobre. I giocatori avranno inoltre la possibilità dicipare direttamente dal vivo in due tappe speciali, il 14 settembre e il 5 ottobre,rispettivamente presso iTech Village di Milano Certosa e presso il. Tech Village porta di Roma.