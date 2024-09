Macerata un altro choc | padre accoltella il figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Coltelli, ancora loro. Da Paderno a Bologna, stiamo chiudendo un’estate difficile, soprattutto fra i giovani,con ripetuti appelli di questori, prefetti, magistrati. L’altra notte unfattaccio si è registrato nelle Marche, nel Maceratese, ed è il terzo in una settimana, il quarto in dieci giorni in questa zona. Al culmine di un’accesa lite in casa, un uomo di 70 anni hato all’addome il(di 39 anni) e lui, per tutta risposta, ha preso un oggetto e lo ha tirato con violenza in faccia al genitore, ferendolo. Entrambi sono finiti in ospedali: più grave il. Questa la follia avvenuta a Potenza Picena, in provincia di: è andata anche bene, ma poteva scapparci la tragedia. In questi zona negli ultimi dieci giorni, si diceva, si sono verificati altri trementi, due dei quali sempre tra familiari.