Lucchese - Verso il posticipo | la riprova La Pantera ora è a caccia della continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024). E’ questa la parola d’ordine in casa rossonera, alla ripresapreparazione, in vista deldi lunedì sera al "Porta Elisa", contro il Rimini. Anche se la formazione affidata quest’anno a Buscè – che non ha più in attacco il bomber Morra, passato al Vicenza – ha avuto una falsa partenza (un solo punto), ha pur sempre giocatori di categoria come Cernigoi, Bellodi, Colombi, Longobardi, Langella, con il centravanti Parigi (che era stato messo nel mirino anche dalla) al centroprima linea. Un avversario da prendere con le molle, a maggior ragione, data la sua attuale posizione di classifica, sicuramente inferiore alle aspettative. Ma Gorgone è allenatore che conosce perfettamente queste situazioni per chiedere ai suoi di tenere alta la concentrazione e di darealla brillante e convincente prestazione di Ferrara.