Lega Serie B spaccata niente quorum dopo 5 votazioni | elezioni rinviate a ottobre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) LaB è nel caos,in due. Le cinqueodierne non sono bastate per l’elezione del nuovo presidente di. L’unico avversario di Mauro Balata è il manager Vittorio Veltroniil ritiro di Dossena, ma il presidente uscente ha dovuto fare i conti con diverse schede bianche che non gli hanno permesso sin dalla prima votazione della mattinata di raggiungere ilsufficiente per l’elezione. E così,cinque di queste, all’unanimità l’assemblea in Via Rosellini a Milano ha chiuso la riunione odierna e ha dato mandato al Consiglio di convocare una nuova assemblea per il 9in prima convocazione e il 10 in seconda.SportFace.