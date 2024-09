Lda | Sogno un concerto al Maradona Amici è stata una bellissima esperienza Maria è una grande Sanremo 2025? Ci ho pensato

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 12 settembre 2024) LDA, giovane e talentuoso cantautore italiano, noto alpubblico per la sua partecipazione ad “diDe Filippi” e per il suo successo nella scena musicale italiana, è stato uno dei giudici della semifinale del NYCANTA, il prestigioso Festival della Musica Italiana di New York. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sui suoi sogni nel cassetto e sulla sua partecipazione nel talent. Intervista al cantante Lda Il Festival della Musica Italiana di New York si è tenuto l’11 settembre nella suggestiva cornice del Jazz&Image, presso il parco del Celio ai piedi del Colosseo. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per i talenti emergenti.