La rettrice del Politecnico di Milano | Con l’intelligenza artificiale abbiamo dimezzato gli abbandoni tra gli iscritti al primo anno

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Solo uno studente su cinque si laurea in materie tecniche e scientifiche in Italia, un Paese che conta già pochi laureati. Dobbiamo fare capire ai giovani e alle famiglie che sono competenze-chiave per qualsiasi mestiere e professione, nella vita quotidiana e per un futuro sostenibile”. Donatella Sciuto,deldi, si prepara a inaugurare la seconda edizione del Festival internazionale dell’Ingegneria, che da domani a domenica spalancherà le porte del Campus Bovisa con laboratori aperti e incontri. Perché un Festival internazionale dell’Ingegneria a? “è un punto di riferimento in tema d’innovazione. Esiste già l’Arch Week, siamo presenti alla Design Week. Mancava qualcosa dedicato alla tecnologia:deciso di mostrare la parte più ingegneristica del, con il claim “Tecnologie per l’umanità“.