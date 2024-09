La moglie di Macron è un trans | scatta la condanna Bufera in Francia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ottomila euro di danni per risarcire Brigitte. Tanto dovranno pagare due donne, Amandine Roy e Natacha Rey, riconosciute colpevoli da un tribunale di Parigi di complicità in pubblica diffamazione per aver definitogender la first lady francese. Inoltre cinquemila euro di risarcimento spetteranno al fratello di Brigitte, Jean-Michel Trogneux. «È una decisione perfettamente coerente. Non è una vittoria, è l'applicazione della legge», ha riferito a Bfmtv Jean Enocchi, avvocato della first lady. L'avvocato di una delle due donne ha invece annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza «che viola tutte le disposizioni della legge sulla libertà di stampa». Le due donne, che avevano diffuso le loro tesi con un video su Youtube nel 2021, sono anche statete al pagamento di una multa di 500 euro con sospensione della pena.