La lotta di una famiglia | Abitiamo lontano Dateci lo scuolabus

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Cambi casa". Questa la risposta che il sindaco di Vaiano Cremasco, Graziano Baldassarre, avrebbe dato allache ha una figlia di 12 anni che frequenta la media del paese, abita a un chilometro dalla scuola, nell’ultima casa del paese e che lonon passa a prendere per un singolare regolamento. Oggi riaprono le scuole ma il problema di una giovane alunna è rimasto irrisolto: la ragazza, iscritta alla classe seconda media nel plesso scolastico di via Cavour, abita con lanell’ultima casa del paese, nei pressi del canale Vacchelli. Il papà lavora a Treviglio, dove deve essere alle 4.30. "Il sindaco – afferma Alessia Boccia, la mamma – mi ha detto di mandarla in bicicletta o a piedi oppure di cambiare casa. Siamo esterrefatti da queste risposte.