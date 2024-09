Kostas serie TV su Rai 1 | cast trama e quante puntate sono

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arriva in prima visione in chiaro, la. A trasmetterla è Rai1 a partire dalle ore 21.30 di giovedì 12 settembre.Ambientata nella Grecia del 2009, “” ci introduce nel mondo diCharitos, un capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene tutt’altro che convenzionale. Caratterizzato da un’ironia pungente e un approccio poco diplomatico,è un investigatore tenace e intuitivo, capace di risolvere i casi più intricati, spesso andando controcorrente e sfidando le gerarchie. La, tratta dai romanzi di Petros Markaris, ci porta a indagare su unadi delitti che coinvolgono personaggi ambigui e contesti complessi, tra cui immigrati clandestini, ex spie, imprenditori corrotti e giornalisti troppo curiosi.