Incidente sulla Provinciale Moto si schianta contro un camion Centauro muore sul colpo

(Di giovedì 12 settembre 2024)di prima mattina,sulundi 31 anni. Unterribile quello verificatosi ieri mattina109, battuta strada di collegamento fra gli abitati di Lainate e di Nerviano. Per il giovane a bordo dellacicletta, che risiede in zona ed è stato identificato con certezza solo nelle ore successive il dramma, nulla da fare. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica precisa della tragedia, consumatasi in pochi istanti poco dopo le sette del mattino, all’altezza di una grande azienda agricola. Il 31enne viaggiava a bordo della sua, una Honda di grossa cilindrata, quando, all’improvviso, si ètoil mezzo pesante.