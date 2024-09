Inchieste sulle stragi di mafia a rischio A Caltanissetta mancano i pm

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - Il procuratore di, Salvatore De Luca, lancia l'allarme: "È uno dei distretti giudiziari in cui la criminalità organizzata è la più armata d'Italia rispetto al numero della popolazione". Da Enna a, dal Vallone fino a Gela tante sono le famiglie criminali che operano nelle due province. "La procura non solo si occupa delle indagini delledel '92 e anchedinamiche di cosa nostra per garantire l'incolumità dei cittadini e nello stesso tempo pulire il territorio dalle armi". Una procura che si sta svuotando. Attualmente4 sostituti e nei prossimi mesi i vuoti in organico potrebbero aumentare. "Sono sicuro che il Csm pubblicherà i bandi perché un grave vuoto nell'organico dei magistrati rallenterebbe, o addirittura, bloccherebbe le indaginie quelle che ci sono in corso".