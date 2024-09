Il ricordo fra le onde | inclusione e solidarietà i ragazzi di Raffaele in barca a vela

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Imola, 12 settembre 2024 – Due esperienze all’insegna dellae della socialità, dedicate ai giovani, neldiGulmanelli. Grande successo l’iniziativa ‘d’amare’, organizzata dall’associazione di promozione sociale Raflì e interamente finanziata dalle donazioni raccolte in memoria del 36enne imolese morto lo scorso aprile durante una sessione di pesca in apnea all’isola del Giglio. L’evento si è svolto tra martedì e ieri a Ravenna, in collaborazione con la locale Lega navale, che ha messo a disposizione barche e istruttori. Il primo giorno ha visto coinvolti gli utenti della comunità diurna Arcobaleno dell’Ausl di Imola, dove Gulmanelli lavorava in qualità di assistente sociale; mentre il secondo giorno è stato dedicato aidella comunità terapeutica ‘Il giardino dei ciliegi’ che ha sede in zona Piratello.