Il capitano dell’Arsenal Odegaard fuori per almeno tre settimane secondo il medico norvegese

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-11 11:40:38 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Ildella nazionale, Ola Sand, ha dichiarato che ilMartinsalteràle prossime trea causa dell'infortunio alla caviglia riportato lunedì contro l'Austria.ha lasciato il campo di Oslo in lacrime a metà deltempo dopo essere stato sorpreso da Christoph Baumgartner ed è stato immortalato ieri mentre saliva su un aereo per Londra usando le stampelle.