Halsey e Victoria De Angelis infiammano i VMAS 2024 con una strabiliante performance sulle note di Ego

(Di giovedì 12 settembre 2024) NEW YORK – Questa notte si sono svolti alla UBS Arena di Elmot, New York, i quarantunesimi Video Music Awards (VMA), i premi assegnati ai migliori video musicali usciti durante l’anno passato, condotti da Megan Thee Stallion e con tanti ospiti. Tra tutti, che si è esibita con il suo nuovo travolgente singolo “Ego” accompagnata da una live band con l’iconica bassista dei MåneskinDe. Entrambe hanno da poco lanciato i loro nuovi progetti; il 25 ottobre uscirà il nuovo attesissimo album di“THE GREAT IMPERSONATOR”, anticipato proprio dal singolo “Ego” attualmente in rotazione radiofonica, e dai precedenti “Lucky”, “Lonely Is The Muse” e “The End”. L’album uscirà in versione digitale, CD, vinile standard e vinile bianco.