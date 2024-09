Grande festa per Moto Guzzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Migliaia di appassionatisti sono già giunti a Mandello del Lario da ogni parte per partecipare aOpen House 2024. L'attesa è altissima anche quest'anno: tutti gli amanti delle belleciclette italiane aspettano il momento che storicamente sancisce l'inizio dellal'apertura del cancello rosso di via Parodi 63 della fabbrica. Fino a domenica 15 settembre Mandello del Lario torna ad accogliere isti e gli appassionaticiclisti da tutto il mondo. Come sempre sarà un indimenticabile weekend di fine estate, accompagnato dai colori e dai paesaggi unici delle sponde orientali del Lario e naturalmente da tantissime. Come di consueto, Open House è un appuntamento aperto a tutti, per celebrare, la sua storia e le sueciclette, con un programma all'insegna dellae del divertimento.