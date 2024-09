Firenze all’Astra la vita invisibile dei rider nel film ‘Anywhere anytime’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 -, al cinema Astra di piazza Beccaria (nell’ambito della programmazione affidata alla Fondazione Stensen) arriva il“Anywhere anytime” di Milad Tangshir, che sarà presente in sala sabato 14 settembre alle 21, insieme all’attore protagonista Ibrahima Sambou. Ilè la storia di Issa, un giovane immigrato irregolare che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo vecchio datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il ciclofattorino. Ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta appena comprata. Issa intraprende così un’odissea disperata per le strade della città, per ritrovare la sua bici.