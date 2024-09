Fabrizio Colica e Antonio Giuliani riparte stagione al Nuovo Orione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – Il 19 settembre ilTeatroa Roma apre le sue porte al pubblico per presentare lateatrale 2024/2025 “Oltre – Nuovi confini”, la più fitta e variegata mai annunciata all’, che si presenta come un vero cambio di passo: 14 spettacoli di cui 4 produzioni originali, più di 150 artisti coinvolti tra anteprime nazionali e format innovativi che vanno incontro a tutti i gusti e tutte le età, tra performance inedite e creator che per la prima volta escono dalla dimensione digital per salire sul palco.