Edilizia scolastica e sostenibilità | inaugurata a San Giusto di Prato la Scuola di Legno

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Taglio del nastro alladia Sandi. Un edificio, quello inaugurato il 12 settembre, concepito come estensione di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado e nasce per rispondere alla crescente esigenza di spazi didattici, in considerazione dell’aumento della popolazione studentesca sul territorio provinciale. Ladiè stata realizzata dalla Provincia diall’interno del polo scolastico di via Reggiana a San. Presenti al taglio del nastro il presidente della Provincia diSimone Calamai, la consigliera provinciale Paola Tassi, la dirigentedell’istituto Dagomari Claudia Del Pace a cui è stata assegnata la, l’area tecnica dell’ente e le ditte che hanno progettato ed eseguito i lavori.