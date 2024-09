È ufficialmente finito l’aumento dell’occupazione degli under 35

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 12 settembre 2024) Per il governo è merito proprio, per l’opposizione avviene grazie a una congiuntura che viene da lontano, per molti, compresi alcuni economisti, è in parte un mistero, un mistero glorioso una volta tanto, in mezzo a tanti misteri dolorosi. È, che ormai ha raggiunto numeri record, a luglio il numero dei lavoratori ha superato per la prima volta quota ventiquattro milioni, ovvero quasi mezzo milione più di un anno prima, circa ottocentocinquantamila più di due anni fa e di metà 2019. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 62,3 per cento, che rimane un dato molto basso a confronto di quello europeo, ma rappresenta un altro record in un Paese in cui non si era mai arrivati, prima del Covid, al sessanta per cento.