Domenica dirige Crezzini L’arbitro dell’amichevole di Firenze

(Di giovedì 12 settembre 2024) Are la gara tra Reggiana e Sudtirol – in campoalle 15 al ‘Città del Tricolore’ – sarà il signor Valerio(foto) della sezione di Siena. Si tratta di un fischietto che quest’anno è al debutto in Serie B e che ha arbitrato i granata solo in occasioni di alcune gare amichevoli, l’ultima con la Fiorentina lo scorso luglio (terminata 4 a 0 per i viola). Come assistenti avrà a disposizione Barone e Miniutti, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Gandino. Al Var ci saranno invece Manganiello – che diresse egregiamente il derby d’andata col Parma dello scorso anno (finito 0-0) – e Longo. Nel frattempo non si placano le vicissitudini legate a due situazioni che hanno già cambiato (e infuturo potrebbero nuovamente cambiare) la classifica di Serie B.