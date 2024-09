Di Canio | Inter in Champions League grosse possibilità Spiego perché

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Paolo Dipunta tutto sull’, fra le italiane, per il percorso più soddisfacente nella nuova UEFA. E a Sky Sport ne spiega i motivi. SODDISFAZIONE – Paolo Dinon ha dubbi nell’inserire l’fra le squadre italiane più attrezzate per arrivare fino in fondo nella nuova UEFA. E ne spiega i motivi così: «Tra le italiane è la più accreditata e attrezzata. Sanno fare un po’ tutto, hanno lo stesso allenatore e lo stesso staff. Inoltre tanti di questi giocatori due anni fa hanno già giocato anche la finale. Possono darci la soddisfazione di arrivare fino alla fine».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (Di: «, in