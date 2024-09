Dexter | Original Sin il teaser e la data di uscita della serie prequel

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lasarà disponibile a livello internazionale a partire dal 13 dicembre. Divisa in 10 episodi, racconta la fase di addestramento del serial killer preferito dagli americani. Trama Ambientata nella Miami del 1991,Sin segue le vicende di(Patrick Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati,deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Christian Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società, senza finire nel mirino delle forze dell'ordine. Una sfida particolare per il giovane, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.