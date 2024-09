Contrade | potenziati i servizi per il trasporto su gomma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSei nuove linee di corse degli autobus urbani mentre sono state e potenziata quelle della zona di via Nicola Sala. Da quest’oggi il Comune di Benevento con Trotta Bus e grazie alla Regione Campania ha potenziato il sevizio su alcune aree cittadine fino ad oggi scoperte. L’autobus dunque giunge ora a Pezzapiana, e alleSan Chirico, La Francesca, Mosti, San Domenico, e Acquafreddda. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella con il suo assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone e parte della giunta ha effettuato un tour in alcunein autobus. Soddisfazione da parte del primo cittadino che ha sottolineato: “E’ un altro aspetto che curiamo e portiamo avanti per dare dignità ai cittadini, togliere le disuguaglianza sociali e territoriali. Fino ad ora non c’era un mezzo che serviva le, forse qualcuno veniva utilizzata”.