Concessi i domiciliari | Non volevo ucciderlo Cinzia Dal Pino racconta la sua verità

(Di giovedì 12 settembre 2024) "La signora Dalnon voleva uccidere. E’ andato al di là delle sue volontà. Ha temuto che l’uomo avesse potuto utilizzare chiavi di casa e documenti nella borsa". La sintesi difensiva è contenuta nelle parole che a caldo l’avvocato Enrico Marzaduri rilascia all’uscita dal carcere di Pisa: dopo un’ora in cui si è riservasto la decisione, il gip ha deciso di non convalidare il fermo concedendo gli arresti(con obbligo del braccialetto elettronico) aDal, la 65enne titolare di uno stabilimento balneare accusata di omicidio volontario per aver travolto più volte e ucciso con l’auto in via CopSaid Malkoum, l’algerino che le aveva preso la borsa.