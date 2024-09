Come finisce The Perfect Couple | chi ha ucciso Merritt?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alla fine della serie Netflix The, viene svelato che l’assassina diMonaco è Abby Winbury, la moglie di Tom. Abby uccideper proteggere il futuro finanziario della sua famiglia: infatti, quando scopre cheè incinta di Tag, il marito di Greer, e che ciò potrebbe ritardare l’accesso al fondo fiduciario della famiglia per altri 18 anni, Abby decide di agire da sola. Somministra un barbiturico ae la annega in mare, eliminando quella che vedeuna minaccia al suo stile di vita lussuoso. La serie si apre con il ritrovamento del corpo di, damigella d’onore al matrimonio di Amelia e Benji Winbury, poche ore prima della cerimonia. Man mano che l’indagine avanza, i sospetti ricadono su vari membri della ricca famiglia Winbury.