Chiede di non fumare su bus conducente AIR Campania aggredito

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Aversa.a due passeggeri di nona bordo dell’autobus e viene. È quanto accaduto ieri a un autista di bus della società Airin servizio sulla linea Aversa-Mondragone, nel Casertano, secondo quanto denunciato dal sindacato Usb. I due aggressori, fa sapere il sindacato, non sono stati ancora identificati. “L’autista è stato costretto ad abbandonare il servizio per ricevere le cure del caso – riferiscono i sindacalisti Marco Sansone e Adolfo Vallini – trasportato al pronto soccorso in ambulanza è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni”. Usb parla di “escalation di violenza senza fine, nonostante gli annunciati aumenti dei controlli a bordo dei mezzi pubblici e del potenziamento delle misure di prevenzione. Oramai le aggressioni verbali e fisiche ai danni del personale del trasporto pubblico locale sono divenute all’ordine del giorno.