Chi erano le mogli di Luca Giurato Gianna Furio e Daniela Vergara | l’avvocato e la giornalista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 12 settembre 2024)era stato sposato due volte, la prima con, un’avvocata, dalla quale ha avuto un figlio, e la seconda con, unacon la quale è rimasto fino alla fine. Della primae,, si sa poco, mentre della seconda,, nata nel 1951 e sposata nel 2006, sappiamo qualche dettaglio in più.era un avvocato ed è stata la primae di, come vi abbiamo detto. Dal loro matrimonio è nato un figlio, che a sua volta li ha resi nonni. In un’intervista a Oggi,aveva definito diplomaticamente“unae meravigliosa”, come lo è stata anche