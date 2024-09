Campi Flegrei e Ischia dalla Regione fondi per demolire abusi

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024) NAPOLI – E’ stato firmato questa mattina a palazzo Santa Lucia, alla presenza del Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri e del Presidente Vincenzo De Luca, il protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Napoli, laCampania e i sindaci dei Comuni di Bacoli, Barano d’, Forio d’, Pozzuoli e Quarto per il “Coordinamento delle opere di demolizione dei manufattivi”. Con il protocollo laimpegna risorse per oltre 2,3 milioni per consentire ai Comuni firmatari di procedere in tempi rapidi alla demolizione di costruzionive per le quali il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza di condanna e obbligo di demolizione anche per gravi situazioni di pubblica incolumità e rischio idrogeologico. Si tratta complessivamente di 15 manufattivi da abbattere nell’area deie 8 demolizioni ad