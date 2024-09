Brescia vs Frosinone | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Due delle principali candidate alla promozione si trovano difronte in un momento non esaltante per entrambe.vssi giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sei i punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato per le Rondinelle, il cui avvio aveva illuso con la vittoria sul Palermo. Poi sono arrivate due sconfitte consecutive che hanno fatto scattare l’allarme, parzialmente rientrato con il successo esterno contro il Sudtirol. Peggio hanno fatto i ciociari con appena tre punti in 4 partite. La squadra di Vivarini, infatti, non ha ancora vinto, incassando tre pareggi ed una sconfitta.