Brescia braccio di ferro sul Rigamonti | Cellino sbotta

(Di giovedì 12 settembre 2024) Massimonon le manda a dire sul fronte stadio ‘’. “Sono esausto, è veramente impossibile continuare così”, dichiara il presidente. Secondooggi.it si tratta dell’Imu, 600mila euro, e il conto è stato presentato dall’amministrazione comunale di. “La societàCalcio – precisa l’ amministrazione comunale – ha preso in concessione l’immobile con atto del 19/12/2019, non è stato stipulato quindi un contratto di locazione. In quanto concessionario, ilCalcio è tenuto al pagamento dell’imposta. Precedentemente all’atto di concessione del 2019, il rapporto tra le parti era sottoposto a una diversa regolamentazione. Il Comune dinon ha notificato alcun avviso di accertamento, ma solo un avvio del contraddittorio a cui non è mai stato fornito riscontro. E attualmente il confronto fra le parti è in corso”.