Anderson finisce in carcere | l’ex Fiorentina e United non ha pagato gli alimenti per i figli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arrestato e condannato dal tribunale di Rio Grande a 30 giorni di reclusione nelPenale Irmão Miguel Dário di Porto Alegre.Luís de Abreu Oliveira – ex centrocampista die Manchester– dovrà scontare la pena detentiva per essersi rifiutato di pagare gli assegni di mantenimento per i. Il debito da saldare è di circa 55mila euro, la stessa cifra della “cauzione” che gli consentirebbe di riavere la libertà immediata. Il prossimo La carriera diIn Inghilterra, con la maglia del Manchesterha vinto tutto: quattro Premier League, cinque Community Shield, due Coppe d’Inghilterra e una Champions League nel 2008 contro il Chelsea. Nel suo girovagare,ha trascorso sei mesi in Italia, con la maglia della: 7 presenze e 0 gol. Sicuramente, un’esperienza non indimenticabile.