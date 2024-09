Your Friendly Neighborhood Spider-Man il primo sguardo UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024)-Man, il-Man della Marvel Animation arriverà presto su Disney+, ma prima che ciò accada, sarà possibile immergersi in alcune nuove storie di Spidey per gentile concessione di una speciale serie di fumetti prequel. Scritto dal veterano della Marvel Christos Gage e illustrato dall’artista emergente Eric Gapstur,-Man sarà una serie limitata di cinque numeri che introdurrà un giovane Peter Parker, il suo cast di supporto e alcuni dei leggendari cattivi di Spidey. La serie di fumetti introduce anche alcune delle fantastiche avventure che verranno in questa attesissima serie animata che si svolge durante ilperiodo di Peter come-Man.