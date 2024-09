WWE | Apparizione a sorpresa di Hammerstone TNA ad NXT scontro tra titani con Oba Femi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Da mesi sta andando avanti una proficua collaborazione tra la TNA e la WWE, in particolare con il roster di NXT. Ormai settimanalmente vediamo atleti della TNA coinvolti in match o segmenti di NXT, dai Rascalz a Jordynne Grace passando per l’amatissimo Joe Hendry che ha rischiato di conquistare il titolo NXT. Questa notte un nuovo nome si è aggiunto alla lista, conche aè stato scelto da Tony D’Angelo come avversario di Oba. Obasuperiore Titolo nordamericano in palio e Family al completo ad osservare dal backstage l’incontro con l’avversario scelto proprio da Tony D’Angelo per provare in qualche modo a scalfire le certezze del campione. Un vero e propriotra giganti, con l’ex campione mondiale MLW ben accolto dal pubblico del Performance Center.