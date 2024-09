Via Lepontina il progetto nel mirino | Faro sull’intesa per lo studentato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La convenzione tra il Comune di Milano e Green Stone Sicaf risale al 7 luglio 2022, data della firma davanti a un notaio che ha dato il via libera alla realizzazione del maxidi sviluppo immobiliare in via4 e via Valtellina 38. Un atto che regolava anche la "gestione di una residenza universitaria convenzionata", con il relativo status di "servizio di interesse pubblico o generale" dell’immobile in viae i relativi vantaggi per i costruttori. È il primocon al centro anche residenze private destinate a studenti a finire sotto la lente della Procura di Milano: i pm, nell’ambito della serie di inchieste su presunti abusi edilizi legati a operazioni di rigenerazione urbana che hanno modificato il volto di quartieri cittadini, hanno acquisito la convenzione del 7 luglio 2022, tra le altre pratiche negli uffici di Palazzo Marino.