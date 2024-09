Ultim’ora Napoli cessione last minute per Mario Rui | notizia a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024)Rui potrebbe lasciare ailnelle prossime ore, possibile affareper il terzino portoghese. Il calciomercato è terminato da qualche settimana, non tutti i club sono riusciti a completare tutte le operazioni previste tra entrate e uscite. Anche il, soprattutto per quel che riguarda le cessioni, ha avuto qualche problema. Osimhen eRui, infatti, erano rimasti invenduti e per giunta fuori dalla lista Serie A. Entrambi non facevano parte del progetto tecnico del club, ma se per Osimhen alla fine si è trovata una soluzione tampone con il prestito al Galatasaray, per il portoghese la situazione è più complessa.Rui ha infatti rifiutato tutte le offerte pervenute per lui, mettendo anche in crisi il rapporto con il suo storico procuratore,Giuffredi.