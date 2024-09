Trump | Match truccato ma ho vinto E irrompe Swift | Voto per Harris sono una gattara senza figli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Macht, secondo Donaldquello di ieri sera con la sfidante Kamalasu Abc. L’ex presidente Usa – dai microfoni di Fox and Friends – è furioso per la conduzione faziosa del duello televisivo più atteso dell’anno. Tanto – dice – “che all’emittente Abc andrebbe tolta la licenza. Continuavano a correggermi. Molte cose che ho dettostate smentite mentrepoteva dire tutto quello che voleva”.accusa l’Abc di essere “la rete di notizie più disonesta”.: “Duelloma hodi gran lunga” Il leader tycoon (reduce dal duello televisivo trionfante con Biden) aggiunge di “aver” e di non essere interessato a fare un altro dibattito, che lagli avrebbe proposto per ottobre.