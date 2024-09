Torna il cinema in Città Alta | c’è Esterno Tascabile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bergamo. Dopo quattro anni di assenzailin, chiostro del Monastero del Carmine! Sei imperdibili appuntamenti dall’11 al 28 settembre, una proposta in collaborazione con Teatrodi Bergamo e Bergamo Film Meeting per il quartiere e le persone che lo abitano (ma non solo) .propone i film della stagione appena trascorsa da vedere o rivedere, i grandi classici restaurati, film doppiati o in lingua originale sottotitolati in italiano. Il, per sua natura, è una forma d’arte vocata alla condivisione. Guardare un film insieme significa intessere legami e riconoscersi in una comunità. Vi aspettiamo dunque nel rinnovato e fresco giardino del Chiostro del Carmine, uno spazio cittadino accessibile a tutte le persone, privo di barriere architettoniche, destinato dalal ritrovo, all’arte e alla cultura.