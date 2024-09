Tir incastrato nel sottopasso di viale Trento viabilità bloccata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’ennesimo camionnel sottopassaggio ferroviario diha causato ancora una volta il blocco temporaneo del traffico. Siamo in un nodo importante della, che collega il centro di Cesenatico e la zona mare con la Statale Adriatica e viceversa. A causare l’incidente è stata una manovra sbagliata del camionista, un giovane dipendente di un’azienda di trasporti con sede a Santarcangelo di Romagna, che alle 16.30 era al volante del grosso tir bianco, il quale non ha prestato attenzione al cartello che indica l’altezza massima di 3 metri e 20 centimetri. L’automezzo è invece alto 4 metri e l’impatto è stato violento. Nell’urto con le travi in cemento armato, sono andati praticamente distrutti l’impianto frigorifero e tutto il cassone coibentato per il trasporto di prodotti alimentari freschi.