The Good Doctor la stagione 7 in prima TV arriva su Rai 2 | cast trama e anticipazioni

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “The”, ovvero il dottor Shaun Murphy, torna in Italia con la7 trasmessa in esclusiva ed inTV da mercoledì 11 settembre 2024 inserata su Rai2. Tutto pronto per i 10 nuovi episodi dellafinale della serie tv medical drama con protagonista l’attore Freddie Highmore. The7, al via i nuovi episodi in Italia su Rai2 Al via da mercoledì 11 settembre dalle ore 21.20 The, la settima e conclusivadella serie tv di successo. 10 imperdibili puntate per scoprire l’epilogo finale delle vicende del dottor Shaun Murphy interpretato magistralmente dall’attore Freddie Highmore. Proprio l’attore parlando della 7di Theha anticipato ai microfoni della Rai: «alla fine delle riprese era un po’ come il giorno del diploma.