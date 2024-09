Taylor Swift dà l' endorsement a Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha annunciato su Instagram che sosterrànelle elezioni. Unche può spostare un sacco di voti. "Come molti di voi - si legge nel lungo post - ho guardato il dibattito stasera. Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in questione e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto quello che posso sulle loro proposte politiche e sui piani per questo paese. Di recente - prosegue la postar - sono venuto a conoscenza che l'IA aveva creato una "me" che appoggiavo falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump, e che il candidato repubblicano ha pubblicato sul suo sito. Una cosa - spiega - che ha davvero fatto crescere le mie paure sull'IA e sui pericoli della diffusione di disinformazione.