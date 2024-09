Southgate risponde alla frecciatina di Lineker ve l’avevamo detto e rompe il silenzio sull’uscita dall’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Gareth Southgate ha dichiarato di non avere "alcun rimpianto" per i suoi otto anni alla guida dell'Inghilterra dopo aver rilasciato la sua prima intervista dopo aver lasciato l'incarico. Southgate si è dimesso dall'incarico di allenatore dei Three Lions dopo la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella finale di Euro 2024 a luglio. Il 54enne ha guidato l'Inghilterra in quattro tornei importanti dalla sua nomina nel 2016, conducendola a due finali. "Penso che fosse probabilmente il momento giusto per cambiare", ha detto a Sky News. "Non credo che si possano avere rimpianti. Abbiamo preso decisioni con le informazioni che avevamo in quel momento per provare a produrre una squadra vincente. "Abbiamo alzato le aspettative e questo era importante.