Sinner inedito dopo US Open star della tv Usa – Video

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Janniktv americanail trionfo agli US. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, si è disimpegnato alla grande in campo nella finale contro Taylor Fritz. E poi, nel day after, spettacolo anche in tv.è stato ospite di Live Kelly and Mark, contenitore mattutinoAbc. Il 23enne si è presentato in studio portando il trofeo conquistato a Flushing Meadows e regalando ai conduttori dei cappellini celebrativi. Il conduttore del programma, Mark Consuelos, ha la mamma italiana: “Ti ha seguito sempre per tutta la carriera ed è felicissima che tu abbia vinto”. “Sono felice per tua mamma!”, la risposta di, che si presenta al grande pubblico americano. “La mia famiglia è dell’estremo nord in Italia.