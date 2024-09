Scuola suona la campanella per le classi I della secondaria di primo grado Cencelli di Borgo Vodice

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sabaudia, 11 settembre 2024 – Dopo il suonodi ieri che ha segnato l’avvio ufficiale dell’anno scolastico per la maggior parte degli istituti di Sabaudia, oggi è stato il turno degli studenti delleprimediOrsolinidi. Un momento di grande emozione e speranza per i ragazzi e le loro famiglie, sottolineato dalla presenza di rappresentanti istituzionali e dalla calorosa accoglienza dell’intera comunità scolastica. Ad augurare buon anno scolastico ai nuovi studenti delè stato il vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Secci, il quale ha portato i saluti del sindaco Alberto Mosca e dell’assessore all’Istruzione Pia Schintu, entrambi impegnati in altre visite istituzionali: “Vi porto un caloroso saluto da parte del sindaco Mosca e dell’assessore Schintu – ha dichiarato Secci -.