Scuola Rubano FI | Stabilizzare docenti idonei concorso 2016 infanzia-primaria della regione Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato una interrogazione al ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, per chiedere quale iniziativa urgente, anche di natura normativa, intenda assumere per garantire un rapido scorrimento o un piano di stabilizzazione per ialle classi diche, nella, attendono dal lontanol’immissione in ruolo. Questisono gli stessi che, pur avendo superato con successo le prove delordinario del, si trovano da circa otto anni in una situazione di limbo, ottenendo soltanto di essere inseriti in fasce aggiuntive in coda alstraordinario del 2018”. Lo annuncia in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia e vicesegretario regionale