Scontro tra un motorino e un monopattino a Milano | grave 19enne

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Incidente stradale nella notte atra une un. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ragazzo di 19 anni che si trovava sulè stato portato in codice rosso al Policlinico. È in gravi condizioni con un trauma cranico e un trauma a una gamba. A bordo del, c’erano due coetanei che sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Carlo. Stando ai primi accertamenti delle forze dell’ordine, l’impatto tra i due mezzi è stato “frontale laterale”. Al momento dell’incidente, il semaforo che regola l’incrocio era attivo e funzionante: è verosimile che uno dei due mezzi sia passato con il rosso. Solo giovedì 5 settembre, sempre nella notte, a Rescaldina in provincia di, un uomo che viaggiava a bordo di unelettrico è morto dopo essersi schiantato con una bicicletta.