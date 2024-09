Salvia come coltivarla in vaso e dove posizionarla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Fresca e profumata, laè un’erba aromatica ampiamente utilizzata nella cucina mediterranea, perché in grado di dare un tocco di sapore in più a tantissimi piatti. Per questo motivo, sarebbe davvero comodo averne sempre qualche fogliolina fresca a disposizione: potetein, purché abbiate anche un piccolo spazio all’apertofar crescere la pianta. Si tratta infatti di un arbusto che si adatta benissimo a svariate condizioni climatiche e di terreno, facile da tenere sotto controllo nel suo sviluppo e in grado di rinnovarsi anno dopo anno, essendo una pianta perenne. Scopriamo insiemecoltivare la, le caratteristiche della pianta La) è una pianta perenne dal portamento arbustivo, appartenente alla famiglia delle Lamiacee – la stessa in cui troviamo altre erbe aromaticheil timo e la menta.